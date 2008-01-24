Севастополь наполягатиме на компенсації з боку держави

Влада Севастополя буде обґрунтовувати необхідність запровадження компенсаційних виплат з боку держави у зв’язку з тим, що військові формування звільнені від сплати „земельного” податку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив журналістам у Севастополі голова міської ради Валерій САРАТОВ.

„Є моменти, де нам варто поборотися. Ставка орендної плати зросла до 3%, треба, відповідно, повернутися до питань оренди територій і російським флотом, і українським флотом (мається на увазі не перегляд визначеної українсько-російською угодою від 1997 року суми щорічної орендної плати за перебування ЧФ РФ на території України, а „земельний” податок, від якого звільнені військові формування і Росії, і України - УНІАН)”, - сказав голова міськради.

В.САРАТОВ вважає це „коректним”, і погодився з думкою прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, висловленою нею під час недавньої зустрічі з мерами міст, коли, як стверджує В.САРАТОВ, вона сказала, що, безумовно, держава має компенсувати регіонам, на території яких знаходяться військові частини, плату за землю.

За словами глави представницької влади міста, „природно, що військові сплачувати її не будуть і не повинні, але в рамках держбюджету ці кошти мають бути передбачені”. Аргументуючи свою думку, В.САРАТОВ додав: „Особливістю Севастополя є те, що флот базується дуже концентровано на маленькій території. Севастополь завжди був підпорядкований потребам флоту”. У зв’язку з цим він висловив сподівання, що „держава придумає механізми компенсації за ті землі, які сьогодні не працюють на місто”, і це, за його словами, „було б справедливо по відношенню до Севастополя”. Тим більше, додав голова міськради, „це джерело (плата за землю) дійсно стає десь основним джерелом доходів”.

На переконання В.САРАТОВА, „все одно ці питання ми самі не вирішимо, то будемо готувати наші обґрунтування, будемо „пробивати” відповідне рішення”. Він також зазначив, що „ми будемо працювати, звичайно, у законодавчому полі”.