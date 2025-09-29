Аварійна ситуація може мати наслідки не лише для України, а й для Європи загалом.

Окупована росіянами Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) уже шість діб залишається без зв’язку з вітчизняною енергетичною системою.

Живлення систем безпеки забезпечують резервні дизельні електростанції. Про це з посиланням на українського інженера-атомника Олега Корікова повідомляє Держатомрегулювання.

"‎Ігнорування окупантами вимог та принципів ядерної та радіаційної безпеки, обстріли російськими військами ліній електропередач та їх пошкодження, створення перешкод для відновлення українськими фахівцями цих ліній – всі ці дії цілком можуть призвести до розвитку подій за найгіршим сценарієм", ‎– вважає спеціаліст.

За його словами, наразі запаси дизельного палива та тривалість роботи дизельних генераторів залишаються невідомими. Особливе занепокоєння у експертів викликають системи охолодження опроміненого ядерного палива, що перебуває в усіх реакторах та в басейнах витримки.

Якщо ситуація зі зв’язком із українською енергосистемою не зміниться, а дизельне паливо закінчиться, то може виникнути аварійна ситуація, яка матиме радіаційні наслідки не тільки для нашої країни, а й для Європи загалом.

Довідка УНІАН. ЗАЕС є найбільшою в Європі за сукупною потужністю атомною електростанцією. До складу об’єкту входять шість атомних енергоблоків по 1 ГВт кожен. У березні 2022 року в ході повномасштабної агресії атомну електростанцію захопила російська армія.

Раніше західні фахівці вже попереджали, що через тривалу відсутність зовнішнього постачання електрики на Запорізькій атомній електростанції можливий сценарій Фукусіми.

За словами генерального директора МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергії) Рафаеля Гроссі ситуація є "глибоко тривожною".

Також повідомлялося, що росіяни збираються будувати на "Азовсталі" військовий об'єкт з підключенням до Запорізької атомної електростанції. Як доказ цього було оприлюднено фотокопії проєкту планування, розробленого "Донбаською національною академією будівництва та архітектури".

