Компанія спробує голосно вийти на ринок, знаючи, що цей сегмент уже насичений пропозиціями інших компаній.

Президент Samsung Display Лі Чонг заявив журналістам, що корпорація готується до масового виробництва OLED-екранів з діагоналлю 8.6 дюйма для смартфонів "однієї великої американської компанії".

Чонг відмовився пояснити, хто був цим клієнтом, але немає жодних сумнівів, що йдеться про Apple, пише AppleInsider. Сьогодні на ринку не так багато "американських виробників смартфонів", а великий - лише один. До того ж, Samsung уже кілька років є ключовим постачальником OLED-дисплеїв для iPhone і iPad.

Нагадаємо, влітку повідомлялося, що Apple готується до запуску свого першого складного смартфона у 2026-му і замовила до 8 мільйонів гнучких дисплеїв у Samsung Display. Панель створюється за новою технологією і ніколи до цього не використовувалася в пристроях серії Galaxy Z Fold.

Відео дня

Якщо чутки підтвердяться, iPhone Fold стане частиною серії iPhone 18. Марк Гурман з Bloomberg писав, що складаний айфон отримає дизайн, "що нагадує два iPhone Air, розташованих пліч-о-пліч". Це буде один із найтонших пристроїв Apple в історії.

Серед інших характеристик - гнучкий дисплей без видимої складки, Touch ID замість Face ID і чотири камери. Форм-фактор iPhone Fold буде книжковим, у дусі Galaxy Z Fold, що дасть змогу володіти смартфоном і фактично планшетом одночасно.

Apple по суті залишається єдиним техногігантом, в асортименті якого все ще немає складного девайса. Тим часом конкуренти з Samsung цього року готуються випустити свій перший телефон, що складається втричі.

Bloomberg розповідав, які гаджети випустить Apple найближчим часом. На користувачів чекають нові ноутбуки, планшети та ще кілька девайсів.

Вас також можуть зацікавити новини: