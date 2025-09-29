Neptune Energy дотримується екологічно чистого процесу видобутку літію.

Потенційно одне з найбільших у світі родовищ літію виявили в Німеччині. Ця знахідка на території Європи може серйозно вплинути на економіку як країни, так і Євросоюзу загалом.

Пресслужба компанії Neptune Energy повідомила, що зараз розробляють проєкт із видобутку літію в регіоні Альтмарк (Саксонія-Ангальт). У серпні 2025 року міжнародне незалежне агентство з оцінки Sproule ERCE визначило ресурсну базу проєкту в розмірі 43 мільйонів тонн карбонату літію (LCE). Таким чином, у північній частині Саксонії-Ангальт може бути розташований один із найбільших у світі проєктів із видобутку літію.

За даними Trading economics, ціни на карбонат літію піднялися до 73 900 юанів за тонну з місячного мінімуму в 72 450 юанів 15 вересня. Станом на 19:00 29 вересня ціни на карбонат літію зупинилися на позначці 73 550 юанів за тонну.

При цьому енергетичний експерт Клайд Рассел у своїй колонці для Reuters пише, що на Міжнародному саміті з критично важливих мінералів і металів було заявлено, що попит на ключові перехідні метали для енергетики, як очікується, збільшиться в чотири рази до 2035 року.

Очікується, що попит на метали для акумуляторів: літій, графіт, нікель, марганець і кобальт, загалом зросте з приблизно 3 мільйонів метричних тонн цього року до 12 мільйонів за наступні десять років, заявив на конференції аналітик Fastmarkets Олів'є Массон.

Варто зазначити, що літій - один з найважливіших металів для світової економіки через своє широке застосування у виробництві акумуляторів для електромобілів і портативної електроніки. Крім того, літій використовується в металургії для поліпшення властивостей сплавів, у виробництві скла і кераміки, а також у ядерній енергетиці.

Домінуючу роль у глобальному ланцюжку літію відіграє Китай - третій за величиною виробник після Австралії та Чилі. Саме Піднебесна переробляє понад 75% світового літію в матеріал, придатний для виробництва акумуляторів.

Нещодавно стало відомо, що компанія EnergyX інвестує в масштабний проєкт, спрямований на забезпечення виробництва літію в США. Зазначається, що амбітний проєкт реалізують у регіоні Арк-Лу-Текс - на перетині штатів Арканзас, Луїзіана і Техас.

Проєкт з видобутку літію, також відомий як завод Lonestar, згідно з планами компанії, зможе приносити 5000 тонн літію на рік (т/рік) на першому етапі. На другому етапі, як очікується, цифри збільшаться до 25 000 т/рік.

