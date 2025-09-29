Прем'єр-міністр Угорщини каже, що "завтра України може не стати", якщо Євросоюз перестане давати їй гроші.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не є суверенною державою, а вторгнення угорських дронів у її повітряний простір, на його думку, не має жодного значення. Про це він сказав в одному з подкастів, пише Politico.

Зазначається, що він "поставив під сумнів" суверенітет України та відкинув звинувачення з боку Києва в тому, що угорські розвідувальні безпілотники порушили повітряний простір країни.

"Припустимо, вони пролетіли там [в Україні] кілька метрів, і що з того?" — висловився Орбан.

Також він порадив Україні приділяти більше уваги своєму східному кордону.

"Україна не є незалежною країною. Україна не є суверенною країною… Якщо ми, тобто Захід, вирішимо не давати їй жодного форинта (угорської валюти, - ред.), завтра України може не стати", – додав він.

Інцидент з угорськими дронами

Як повідомляв раніше УНІАН, 26 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що повітряний простір України порушили, ймовірно, угорські дрони-розвідники. За його словами, попередньо, вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто накинувся на Зеленського зі звинуваченнями після його заяви про угорські дрони. Він заявив, що президент України нібито бачить "те, чого насправді немає". "Зеленський втрачає глузд через свою антиугорську одержимість", - написав Сіярто.

За словами фахівця із систем зв’язку, РЕБ і дронів Сергія "Флеша" Бескрестнова, невідомі дрони літали на Закарпатті ще влітку, після чого РФ вдарила по заводу електроніки в Мукачеві. "Резюме: абсолютно все треба перевіряти і не думати, що чогось не може бути в цьому житті", - зазначив "Флеш".

