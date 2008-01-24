Голівуд вперше у Криму

В Алупці американський продюсер Джеф Мост знімає фільм "Лігея" за мотивами однойменного оповідання Едгара По. Мост відомий своїми стрічками "Спеціаліст" з Сільвестром Сталлоне в головній ролі і "Ворон" з Брендоном Лі. В "Лігеї" головну роль грає кінодебютантка, "Міс світу-2006" росіянка Софія Аржаковська. Голівудський фільм вперше відзняли у Криму, в Воронцовському палаці. Це містична кінострічка «Лігея», за мотивами однойменного оповідання Едгара По. ЇЇ продюсер Джеф Мост давно відомий українським глядачам за серіалом «Ворон», на зйомках якого загинув син Брюса Лі – Брендон. Попри трагічні наслідки стрічки, містичний жанр не став табу для продюсера.

Джеф Мост, продюсер: "Фільм - це як порив вітру. Ніколи не знаєш, в який бік тебе понесе. Але тут, на майданчику, я впевнений, що фільм буде успішним. Не маю ніякого страху".

У фільмі два дебюти: режисерський та акторський. Головна героїня – "Міс світу - 2006" Софія Арджаковська - відома в Голівуді під псевдонімом Софі Ская.

Режисер Майкл Стейнінгер довго підбирав сценарій, адже це його перша повнометражна стрічка - розповідь про прокляття сім`ї, в якій всі жінки помирають замолоду, а головна героїня - у пошуках вічного життя.

Майкл Срейнінгер, режисер: "Тема смерті, а особливо життя після неї, - дуже цікава та багатогранна. Я хочу донести фільм так, щоб кожна людина подивилась на нього по-своєму і задумалась над цією темою".

Софія Ская, акторка: "Я готовилась к этому фильму и даже ходила за благословением к батюшке, потому что моя героиня убивает".

Останній знімальний день присвятили каскадерським трюкам. За сценарієм героїня фільму кидається з вежі. Небезпечний номер виконала київська каскадерка.

Стрічку обіцяють дати в прокат вже цього року. Кримська природа настільки вразила голівудських кінозірок, що вони пообіцяли повернутися знову.

Ірина Велієва, ICTV