Кримчани пригадають про Висоцького

Низка заходів підготовлена у Сімферополі (Крим) в рамках святкування 70-річчя з дня народження Володимира Висоцького.

Як повідомляє Управління культури Сімферопольської міськради, 25 січня в бібліотеці ім. Треньова пройде вечір пам`яті «Перерваний політ», у бібліотеці ім. Гайдара – літературно-музичний вечір «Я звичайно повернуся», в дитячій бібліотеці ім. Островського – літературно-музична композиція «Я виріс в Ленінградську блокаду».

Цього ж дня у Cімферополі пройде музично-поетична година «Біль і совість нашого часу» (в бібліотеці-філії №6 ім. Чехова), тематичний вечір «Мені доля – до останньої межі, до хреста» (у бібліотеці-філії №15), година літературного портрета «Якщо серце тріпоче і горить» (в бібліотеці-філії №20).

У міських бібліотеках оформлені тематичні полиці, книжно-ілюстративні виставки, присвячені життю і творчості В.Висоцького.

*** Висоцький Володимир Семенович (1938 - 1980) - актор, співак і поет, класик жанру авторської пісні.