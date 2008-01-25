На вихідних у Криму йтиме сніг

Сьогодні, 25 січня, за прогнозами синоптиків на території України буде хмарна з проясненнями погода.

Вранці та вдень в Україні очікується сніг з дощем; місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах ожеледиця. Температура в Україні вдень 0-5° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у суботу (26 січня) в Криму йтиме сніг, мокрий сніг. Температура вдень 0-5° тепла; вночі 1-6° морозу. Вітер північно-західний 7-12 м/c.

У неділю (27 січня) в Криму мокрий сніг з дощем. Вдень 0-5° тепла; вночі від 3° морозу до 2° тепла. Вітер північно-західний 7-12 м/c.