Грач: Ющенко узявся за спідницю Тимошенко

Лідер комуністів Криму, народний депутат України Леонід ГРАЧ вважає, що Президент Віктор ЮЩЕНКО почав обмежувати в діях нинішнього прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО, оскільки бачить у ній конкурента на майбутніх президентських виборах.

Таку думку Л.ГРАЧ висловив у коментарі, текст якого передано УНІАН.

«Президент почав офіційно обмежувати заповзяття прем`єр-міністра в спідниці, роблячи «політичну спідницю» дедалі вужчою і незручною для розмашистого і енергійного кроку», - відзначив Л.ГРАЧ.

На його думку, про це свідчить ситуація, що склалася навколо наміченої поїздки Ю.ТИМОШЕНКО до Москви і навколо підприємств, які підлягають приватизації в 2008 році.

Головний комуніст Криму вважає, що прогнозованість конфлікту, що розгортається, між Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЮЩЕНКОМ «з самого спочатку була такою ж природною, як і неприродність їхнього союзу». «І що швидше і ширше ростиме службовий фанатизм ТИМОШЕНКО, то сильніше «страждальницю» душитимуть у президентських обіймах. Своїми діями Президент, немов напоказ, демонструє страх політичної конкуренції напередодні не таких вже й далеких президентських виборів», - переконаний Л.ГРАЧ.

Крім того, на його думку, оточення Президента боїться «остаточного переділу сфери впливу на користь ТИМОШЕНКО і її численної команди».