Два голови садових товариств погоріли на зловживаннях

10:59, 25 січня 2008
Крым
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І знову про землю

Прокуратурою Сімферополя порушено кримінальну справу стосовно голови садового товариства, розташованого в с.Лозове.

За даними прес-служби прокуратури Криму, керівницю затримано при одержанні 19,5 тисяч доларів США. "Таку суму вона вимагала за включення громадянина до членів товариства та надання йому ділянки у межах кооперативу", - повідомляє прокуратура.

Дії голови кваліфіковано за ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара в особливо великому розмірі).

Голова іншого садового товариства заради отримання 12,5 тисяч доларів США зважився на земельні махінації. "Він, порушуючи закон, своїм одноосібним рішенням, виключив двох садівників з числа членів товариства, а їх ділянки переоформив на іншого громадянина", - відзначає прокуратура АРК.

За фактом зловживання службовим становищем (ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України) прокуратурою м. Сімферополя порушено кримінальну справу.

    Встановлюються усі обставини виявлених злочинів. 

 

 

 

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