У Судаку вибухнув газ

В одній із квартир п`ятиповерхового житлового будинку в Судаку (Крим) вибухнув газ.

Як повідомляє прес-служба МНС України в Криму, негайно до місця ЧП було направлено відділення пожежний рятувальної служби. Було встановлено, що на п`ятому поверсі відбувся витік зрідженого газу, внаслідок чого відбувся вибух без подальшого горіння.

В результаті вибуху газу в квартирі були вибиті рами, двері і пошкоджені внутрішні перегородки. Несучі конструкції житлового будинку пошкоджень не мають. Жертв і потерпілих немає. Причина витоку газу і вибуху встановлюється.