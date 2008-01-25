У Судаку вибухнув газ
11:25, 25 січня 2008Крым
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Жертв і потерпілих немає
В одній із квартир п`ятиповерхового житлового будинку в Судаку (Крим) вибухнув газ.
Як повідомляє прес-служба МНС України в Криму, негайно до місця ЧП було направлено відділення пожежний рятувальної служби. Було встановлено, що на п`ятому поверсі відбувся витік зрідженого газу, внаслідок чого відбувся вибух без подальшого горіння.
В результаті вибуху газу в квартирі були вибиті рами, двері і пошкоджені внутрішні перегородки. Несучі конструкції житлового будинку пошкоджень не мають. Жертв і потерпілих немає. Причина витоку газу і вибуху встановлюється.
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