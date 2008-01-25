У Керчі знайшли колбу з ртуттю

У Керчі (Крим) двоє слюсарів теплопункта прямо на вулиці знайшли колбу з ртуттю

Як повідомляє прес-служба МНС України в Криму, недалеко від теплопункту чоловіки прямо під теплотрасою знайшли невеликий дерев`яний футляр, в якому знаходилася загерметизована скляна ємкість. Вона була наповнена рідиною сріблястого кольору.

За словами начальника сектора пропаганди Керченкого міськуправління МНС Юрія ПОЛУЛЯХА, «чоловіки справедливо вирішили, що залишати колбу на вулиці небезпечно – недалеко знаходиться школа, і дітей могла зацікавити подібна «іграшка».

Вони подзвонили в МНС. Оперативна група виїхала до місця знахідки.

Фахівці визначили, що в колбі дійсно ртуть, важила вона близько 300 гр.

Співробітники МНС вилучили знахідку і відправили її на утилізацію.