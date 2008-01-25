Справу порушено не проти Луценка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО радить міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ оскаржити постанову прокуратури Києва про порушення кримінальної справи за нанесення ним тілесних ушкоджень меру Києва Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав в інтерв’ю журналістам сьогодні, коментуючи інформацію щодо порушення кримінальної справи проти Ю.ЛУЦЕНКА.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що це питання має вирішуватись виключно у правовому руслі.

Він зауважив, що справу порушено за фактом, а не проти Ю.ЛУЦЕНКА.

На думку Президента, Ю.ЛУЦЕНКО має повне право звернутись до суду, викласти свої аргументи. «Я думаю, суд може прислухатись до його аргументів», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що засуджує інцидент між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Д.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ. За словами Президента, обидва обіймають високі державні пости, і застосування ними сили є неприпустимим. Він сказав, що бійка мера столиці та міністра внутрішніх справ дискредитує владу.

Водночас В.ЮЩЕНКО вважає, що з цієї ситуації потрібно знайти «спокійний вихід». На думку Президента, найкраще було б, аби Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і Ю.ЛУЦЕНКО «по-чоловічому поговорили» і знайшли компроміс. Він висловив думку, що сьогодні цим політикам бракує порозуміння.

При цьому В.ЮЩЕНКО дав зрозуміти, що питання відсторонення Ю.ЛУЦЕНКА від посади на час розслідування кримінальної справи не розглядається.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня після засідання РНБО між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ сталася бійка.

21 січня Президент Віктор ЮЩЕНКО доручив генеральному прокурору з`ясувати всі обставини інциденту між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ і у разі потреби застосувати всі передбачені законодавством заходи до його учасників. Про результати цієї перевірки і відповідне реагування Президент просив повідомити йому впродовж тижня.

Сьогодні було розповсюджено офіційне повідомлення прокуратури Києва, що за фактом інциденту, що стався 18 січня 2008 року після закінчення роботи РНБО України, в ході якого Київському міському Голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ було умисно спричинено легкі тілесні ушкодження, порушено кримінальну справу стосовно іншого учасника цієї події за ч.2 ст.125 Кримінального кодексу України. Відповідну постанову видав 24 січня заступник прокурора м. Києва.