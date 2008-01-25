Громадськість Сімферополя заявляє про дискримінацію релігійних громад

Учасники ініціативної групи зі створення Громадського руху "За толерантний Крим" - представники громадськості Сімферополя висловлили "глибоку стурбованість" діями міського голови Сімферополя Геннадія БАБЕНКА стосовно мусульманської та інших релігійних громад міста.

"На нашу думку, відмова Сімферопольської міської ради надати в оренду земельну ділянку за адресою: Сімферополь, вул.Ялтинська, 22 для зведення Соборної мечеті, є свідченням небажання міського голови і частини депутатів прислухатися до думки мешканців Сімферополя, ставитися з повагою до релігійних та етнічних інтересів значної частини громадян, - ідеться у зверненні представників громадськості Сімферополя до депутатів Сімферопольської міської ради та мера Г.БАБЕНКА. - Нас турбує, що подібне ставлення міської влади характерне не тільки до сімферопольських мусульман, але й до греко-католиків, римо-католиків, віруючих з багатьох православних і протестантських християнських церков та інших громад, які є релігійними меншинами".

Автори звернення вважають, що дії міської влади щодо мусульман та інших релігійних меншин у питаннях виділення земельних ділянок для спорудження храмів "є порушенням чинного законодавства і Конституції України, а також міжнародних зобов’язань, які на себе взяла наша держава"

"У зв’язку з вищевикладеним, ми закликаємо міського голову Сімферополя і депутатів Сімферопольської міської ради негайно розглянути та ухвалити рішення про виділення в оренду Духовному Управлінню мусульман Криму земельної ділянки за адресою вул.Ялтинська, 22 для зведення там Соборної мечеті, а також переглянути свою дискримінаційну політику стосовно мусульманської та інших релігійних громад міста", - йдеться у зверненні.

Також, автори звернення мають намір звертатися за допомогою до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, народних депутатів України та Уповноваженого з прав людини при Верховній Раді України Ніни КАРПАЧОВОЇ. "Оскільки рішеннями міської ради були порушені конституційні права громадян", - відзначають представники громадськості Сімферополя.

"У випадку, якщо звернення громадськості і віруючих не будуть почуті сімферопольською владою, ми не заперечуватимемо проти участі наших членів в реалізації ініціатив низки політичних діячів, політичних та громадських організацій щодо дострокового припинення повноважень міського голови Сімферополя і Сімферопольської міської ради", - підкреслюють автори звернення.

Учасники ініціативної групи зі створення Громадського руху “За толерантний Крим”: Комітет з моніторингу свободи преси в Криму (голова Володимир ПРИТУЛА), Ліга кримськотатарських юристів “Ініціум” (голова Еміне АВАМІЛЄВА), Сімферопольська медіа-профспілка (голова Андрій ЩЕКУН), ГО “Український дім” (голова правління Юрій КОРОЛЬ), Інформаційно-дослідницький центр “Інтеграція і розвиток” (голова Олег СМИРНОВ), Кримський Незалежний центр політичних дослідників і журналістів (голова правління Петро ВОЛЬВАЧ) та Асоціація кримськотатарських працівників світи “Мааріфчи” (голова Сафуре КОДЖАМЕТОВА).