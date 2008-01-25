У ДАІ Севастополя - новий керівник

У Севастополі начальник міського УМВС України генерал-майор міліції Валерій ПЕТУХОВ представив особовому складу відділу ДАІ його новопризначеного начальника, 50-річного полковника міліції Володимира ПЕТРОВА.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у місті Севастополі, В.ПЕТРОВ працює в органах внутрішніх справ з 1985 року. З 2002 по 2005 рік він очолював Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС України у Сумській області, а в 2005-2007 роках уже обіймав посаду керівника ДАІ м. Севастополя.