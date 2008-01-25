Штормове попередження - на 26-27 січня

Укргідрометцентр оголосив штормове попередження.

За прогнозами синоптиків, у вихідні (26-27 січня) посилення вітру 15-22 м/с, на високогір`ї Карпат 25-30 м/с.

Ввечері 26 січня з посиленням протягом 27 січня в портах Маріуполь, Бердянськ, по північному узбережжю Азовського моря очікуються напори льоду на берегові споруди.

27 січня і в Криму та Приазов`ї місцями пориви до 25-30 м/с; хуртовини.