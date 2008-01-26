У Севастополі відзначають 85-річчя загону морської охорони

У Севастополі проходять урочистості з нагоди 85-річчя загону морської охорони.

Як передає кореспондент УНІАН, вранці на кораблях і катерах загону, в присутності і численних ветеранів з’єднання було урочисто піднято прапори, після чого відбулися покладання вінка на морі і урочисте зібрання.

Начальник Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України генерал-лейтенант Ігор РИНЬКОВ в інтерв’ю журналістам зазначив, що загін має „дуже славні бойові традиції, нагороджений Орденом червоного прапора, і зараз продовжує нарощувати позиції”. За словами І.РИНЬКОВА, „на цей загін покладене завдання охорони на постійній основі виключної морської економічної зони України, загін є основою угруповання сил та засобів по її охороні, діє дуже ефективно”. Як додав генерал-лейтенант, протягом трьох років існування цього угруповання затримано 5 браконьєрських турецьких шхун, майже 16 таких шхун у Чорному морі видворено за межі економзони України. Також за інформацією начальника управління, „зброя на ураження застосовувалася один раз (у березні 2000 року, під час операції по видворенню турецьких риболовецьких шхун, яка проводилася силами Севастопольського і Одеського загонів морської охорони, турецька шхуна тоді затонула, а її екіпаж у складі 16 чоловік був врятований - УНІАН), а попереджувальна стрільба велась неодноразово. Вважаємо, що наші дії на морі і так досить жорсткі”.

Як також повідомив І.РИНЬКОВ, „Державна прикордонна служба дуже багато уваги приділяє технічному оснащенню як підрозділів кордону, так і загонів морської охорони. Якщо брати Севастопольський загін морської охорони, то тільки минулого року на його озброєння надійшло два катери морської охорони типу „Калкан” з новими двигунами, досить швидкісні, маневрові, і вони використовуються про охороні державного кордону досить ефективно”.

Як повідомив журналістам командир цього загону капітан 1 рангу Олег КОСТУР, за останні роки кількість браконьєрських шхун, які намагаються здійснювати незаконний рибний промисел у виключній морській економічній зоні України „зменшується, оскільки ми завдяки нашому матеріально-технічному забезпеченню здатні постійно працювати у морі, економічна зона постійно під нашою увагою і нашим контролем”.

Колишній командир цього з`єднання і колишній командувач морськими частин Прикордонних військ України віце-адмірал запасу Ігор АЛФЕР’ЄВ нагадав, що 12 січня 1992 року з’єднання стало першим морським з’єднанням у місті Севастополі, яке „фактично у повному складі, за винятком двох чоловік, прийняло присягу на вірність народу України”. За словами віце-адмірала, „у важкий період часу нам вдалося уникнути різних конфліктів і з місцевими органами влади, і з різними силовими структурами, які на той час фактично не визначилися у своїй приналежності і підпорядкованості, бригада (на той час загін був бригадою - УНІАН) продовжувала нести службу з охорони морських кордонів і незалежної України, і в той же час в системі охорони кордонів Співдружності Незалежних Держав”.

За даними прес-центру Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України, за роки незалежності України кораблями та катерами Севастопольського загону морської охорони пройдено 27 тис. морських миль, оглянуто 2762 судна, затримано понад 300 суден, у тому числі 26 у виключній (морській) економічній зоні України. Всього штрафів і відшкодувань стягнено на суму понад 552 тис.грн., врятовано 22 плавзасобів і 134 особи.