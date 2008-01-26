Бійці МНС одержали «лабораторію на колесах»

Відділ радіаційного і хімічного захисту Головного управління МНС України в Криму одержав пересувну хіміко-радіологічну лабораторію на базі автомобіля «Газель».

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського Главку МНС, автомобіль оснащений найсучаснішими хімприладами, які дозволяють здійснювати різноманітні аналізи в 3 рази швидше, ніж раніше.

Лабораторія значно підвищує мобільність реагування на надзвичайні ситуації, а також значно розширює спектр хімічних речовин, які рятувальники зможуть визначити прямо на місці події, зазначили в МНС.

У машині знаходиться міні-лабораторія з визначення небезпечних хімічних речовин, зокрема й нафтопродуктів. «Тут знаходиться і пробовідбірник, який дозволяє забирати проби повітря на місцевості і за допомогою гамустаткування для пуску сигнальної світлозвукової ракетиаспектрографа визначати його хімічний аналіз. Є навіть міні-метеостанція. Завдяки міні-метеостанції хіміки можуть обчислювати швидкість і напрямок вітру, що у разі, наприклад, викиду в повітря отруйної речовини - може стати питанням життя і смерті», - повідомили в МНС.

У кримському Главку нагадали, що тільки за минулий рік фахівцям-хімікам МНС довелося попереджати і ліквідовувати більше 10 різних надзвичайних ситуацій. З них дві – великі аварії на морі.