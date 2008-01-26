Семінар-практикум, присвячений реалізації Держпрограми «Школа майбутнього»

30-31 січня - Республіканський семінар-практикум, присвячений розробці і реалізації Державної програми «Школа майбутнього» (у Ялті, на базі експериментального учбового комплексу (вул. Червоноармейська, 30). 31 січня - 13.30. Прес-конференція, в якій візьме участь голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим Віктор Плакіда (акредитація у прес-службі Ради міністрів АРК).

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