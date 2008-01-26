Мета Сєверодонецьку-2 – об`єднати країну

Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ вважає, що ініціатори другого з`їзду депутатів Рад всіх рівнів у Сєверодонецьку, запланованого на 23 лютого, мають єдину мету – об`єднати країну, знявши гостроту в питаннях двомовності.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Севастопольської міськради, про це В.САРАТОВ заявив сьогодні на засіданні президії міськради.

За його словами, інших питань, окрім гуманітарної політики, з`їзд у Сєверодонецьку обговорювати не планує.

Крім того, на засіданні президії міськради розглядало звернення членів ініціативної групи з проведення другого з`їзду депутатів Рад всіх рівнів у Сєверодонецьку до депутатів Рад всіх рівнів, керівників партій і громадських організацій, громадян України, яке буде запропоноване на затвердження на позачерговій сесії міськради 29 січня.

«Депутати ухвалили рішення включити до порядку денного низку політичних звернень, одним з яких стало звернення депутатів Севастопольської міської ради V скликання до Президента України, Кабінету міністрів України і Верховної Ради України у зв`язку з підписанням Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ, прем`єр-міністром Юлією ТІМОШЕНКО і головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ листа про вступ до НАТО (приєднання України до ПДЧ в НАТО – УНІАН)», - повідомили в прес-службі міськради Севастополя.