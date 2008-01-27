Погода у Криму на початок тижня

У понеділок синоптики прогнозують в Україні невеликий мокрий сніг, на дорогах - ожеледиця.

Як повідомляє Український гідрометцентр, 28 січня (понеділок) у Криму мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура вночі від 1 морозу до 4 тепла, вдень 1-6 тепла.

29 січня у Криму мокрий сніг. Температура вночі 4-9 морозу, вдень від 4 морозу до 1 тепла. Вітер північно-західний 7-12 м/с.