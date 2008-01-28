У Сімферополі горіло ”Метро”

У нічному клубі «Метро» сьогодні вранці відбулася пожежа. Як повідомляє прес-центр міськради Сімферополя, в результаті постраждала крівля будівлі на площі 150-200 квадратних метрів.

За словами начальника міського управління по питаннях надзвичайних ситуацій і захисту населення Віктора Тимофіїва, повідомлення про пожежу поступило в 6.20 ранку. «Заклад закрився в 4 ранку, на момент спалаху в будівлі нікого не було, - розповів В. Тимофіїв. – Ймовірно, пожежа почалася на кухні нічного клубу». Він також повідомив, що від пожежі постраждала розташована поряд з «Метро» будівля дитячої протитуберкульозної поліклініки.

Як повідомляє Центр пропаганди ГУ МНС в АР Крим, за попередньою версією, розповсюдженню вогню сприяло його пізнє виявлення, охорона закладу повідомила про пожежу лише тоді, коли крівля вже була охоплена вогнем. Причин пожежм і розмір матеріальних збитків установлюються. Жертв і постраждалих немає. Триває слідство.