Прапор України сьогодні святкує
10:47, 28 січня 2008Крым
2 0
Безхмарне небо, мирна праця
Рівно шістнадцять років тому Верховна Рада затвердила синьо-жовтий прапор Національним Прапором України.
Державний Прапор - один з трьох офіційних державних символів, що символізує суверенітет держави. Прапор України має вигляд двох горизонтальних смуг синього і жовтого кольору. Значення цих кольорів трактують як поєднання безхмарного неба, що простягнулося над жовтим кольором хлібного лану – символу мирної праці і достатку.
У серпні 2004 року Президент Леонід Кучма підписав указ про встановлення Дня державного прапора України, який святкують 23 серпня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter