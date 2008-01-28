Робочий візит Арсенія Яценюка

29-30 січня Автономну Республіку Крим з робочим візитом відвідає голова Верховної Ради України .

Програмою візиту у вівторок передбачена зустріч з представниками сільських і селищних рад, жителями Сімферопольського району Автономної Республіки Крим з проблем самозахоплень земельних ділянок. Цього ж дня А.Яценюк виступить у прямому ефірі Державної телерадіокомпанії «Крим» та Чорноморської телерадіокомпанії.

У середу, згідно із програмою візиту, А.Яценюк проведе нараду з членами Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, головами сільських, селищних, районних, міських рад, та зустрінеться з ректорами вищих учбових закладів Криму і представниками студентського самоврядування.