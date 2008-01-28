Два мобільні телефони та DVD-програвач - ціна людського життя?

У Криму чоловік вбив сокирою двох знаймих - господаря будинку та його співмешканку - та викрав два мобільні телефони та DVD-програвач.

Як повідомляє прес-служба МВС України, в будинку було знайдено мертвими з травмами голови чоловіка та його співмешканку.

У результаті проведення оперативно-розшукових заходів за підозрою в скоєнні вбивства затримано місцевого жителя. Попередньо встановлено, що він в будинку після спільного вживання спиртних напоїв вбив сокирою людей та викрав два мобільні телефони та DVD-програвач. Частину викраденого вилучено.