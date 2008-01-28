У Сімферополі з`явиться представництво омбудсмена?

Регіони мають надати Уповноваженому Верховной Ради з прав людини допомогу Ніне КАРПАЧОВОЇ в питанні відкриття регіональних представництв, вважає Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Як повідомляє прес-служба Глави держави, до В.ЮЩЕНКА звернулася Уповноважений Верховної ВР з прав людини з питання відкриття регіональних представництв Уповноваженого у Сімферополі, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Луганську, Львові, Одесі, Ужгороді та Харкові.

"З метою сприяння Уповноваженому у здійсненні його повноважень з контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини та захисту прав кожного громадянина на території України Глава держави у листі до голови Ради міністрів АР Крим, голів Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Харківської ОДА звертається з проханням надати всебічну допомогу щодо виділення окремих технічно обладнаних службових приміщень для представників Уповноваженого", - йдеться у повідомленні.

Пов`язані з такими витратами відшкодування мають здійснюватися в установлених межах за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, зазначили в прес-службі Президента.

Водночас Президент звертає увагу на обов`язок органів державної влади співпрацювати з Уповноваженим і його представниками та надавати їм необхідну допомогу і сприяння.