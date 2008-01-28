В Україні стабільна епізоотична ситуація

Епізоотична ситуація в Україні щодо високопатогенного грипу стабільна. Про це сьогодні повідомляє Держкомітет ветмедіціни України.

"Епізоотична ситуація в Україні стабільна та знаходиться під контролем державної служби ветеринарної медицини", - йдеться у повідомленні.

Якнагадує комітет, 17 січня високопатогенний грип птиці діагностовано в птахівничому господарстві у селі Рівне Красногвардійського району АР Крим. "На сьогодні – проведено всі заходи щодо ліквідації даного захворювання", - кажуть у Держкомітеті.

За офіційним повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ), куди входять 169 країн світу, членом якого Україна є з 1994 року, в світі створилася напружена епізоотична ситуація щодо високопатогенного грипу птиці. Так протягом 2007 року дане захворювання реєструвалось в 42 країнах світу. Лише за останній місяць високопатогенний грип птиці зареєстровано у 13 країнах світу, в тому числі і в Україні.