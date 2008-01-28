Крим залучився до «Слоу Фуд»

Союзу сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Криму прийняв рішення увійти до світового руху «Слоу Фуд».

За ініціативою голови правління Союзу сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Криму Наталії ГОРДЕЦЬКОЇ відбулися збори членів Союзу, на яких було ухвалено рішення увійти до світового руху «Слоу Фуд».

Обраний робочий орган майбутньої регіональної організації. Як кажуть організатори, така ініціатива кримчан "створить реальний грунт для популяризації екологічно чистих продуктів харчування півострова і спричинить за собою додатковий інтерес до нього".

Рух «Слоу Фуд» утворився в Італії для підтримки продовольчої спадщини і традицій гастрономів і отримало подальший розвиток в 129 країнах світу. «Слоу Фуд» - громадська організація, дослівно означає - повільне живлення, символом якого став равлик.