У Криму ліквідовували нарколабораторію

16:09, 28 січня 2008
Крым
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Гвинт виготовляли кустарним способом

У Сімферопольському районі Криму ліквідована лабораторія, яка впродовж декількох місяців підпільно, кустарним способом виготовляла важкий особливо небезпечний наркотик «псевдоефедрин».

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, «псевдоефедрин» відомий в специфічному наркоманському середовищі як «гвинт».

Троє підозрюваних жителів села Лікарське затримали, у відношення них ведеться слідство.    

Рік тому оперативники була ліквідовувана подібна лабораторія.

 

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