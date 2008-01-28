У Криму ліквідовували нарколабораторію

У Сімферопольському районі Криму ліквідована лабораторія, яка впродовж декількох місяців підпільно, кустарним способом виготовляла важкий особливо небезпечний наркотик «псевдоефедрин».

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, «псевдоефедрин» відомий в специфічному наркоманському середовищі як «гвинт».

Троє підозрюваних жителів села Лікарське затримали, у відношення них ведеться слідство.

Рік тому оперативники була ліквідовувана подібна лабораторія.