Крупна партія товарів не доїхала з Туреччини через Крим

Працівники Кримської регіональної митниці спільно з Головним управлінням СБУ в Криму та прикордонниками зафіксували спробу незаконного переміщення крупної партії товарів народного споживання (светри, джинси, халати тощо) через митний кордон України за документами, що містять неправдиві дані.

Як інформує прес-служба Державної митної служби України, під час перевірки вантажу, що прямував транзитом з Туреччини на адресу молдовської фірми, виявилося, що вага товару (62,9 тонн) не відповідає заявленій в товаросупровідних документах (54,5 тонн).

"Заявлена декларантом вартість вантажу (363,3 тисяч гривень) також викликала сумнів в її достовірності. Згідно висновку, отриманому з Торгово-промислової палати Криму, вартість такого товару сягає значно більше: 2,2 млн. грн.", - йдеться у повідомленні.

Складено протокол про порушення митних правил за статтею 352 (переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням) Митного кодексу України.

Вантаж вилучено до винесення судом рішення у справі.