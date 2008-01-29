Погода в Криму до кінця січня
00:05, 29 січня 2008Крым
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Синоптики обіцяють вночі до 13° морозу
У найближчі дні синоптики прогнозують у Криму мороз, без істотних опадів.
Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, у вівторок, 29 січня, у Криму вдень від 4° морозу до 1° тепла, вночі 5-10° морозу. Вітер північно-західний 7-12 м/с.
30 січня (середа) у Криму вночі 8-13° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла. Вітер північно-східний 7-12 м/с.
31 січня (четвер) вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° тепла. Вітер південно-західний 5-10 м/с.
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