Хворий на сказ собака покусав 6 людей

У Феодосійському регіоні Криму собака, який виявився хворим на сказ, покусав шестеро людей.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України в Криму, днями до міськлікарні Феодосії звернулися шестеро людей, які проживали в смт Приморське. З розповіді людей з`ясувалося, що всі шестеро стали жертвою одного собаки. Постраждалих, які звернулися по допомогу госпіталізували, а собаку, що напав на них, знищили. Як з`ясувалося в результаті досліджень - собака був хворий на сказ.

28 січня на стаціонарне лікування було направлено ще троє людей, які перебували в безпосередньому контакті з хворою твариною (лікар ветмедицини й двоє працівників ЖЕКу).

Зараз усім цим людям (9 осіб) проводиться екстрена профілактика. «Ні в кого із госпіталізованих захворювання не виявлено», - зазначили в МНС.

У Феодосії провели позачергове засідання протиепізоотичної комісії, на якому було затверджено план дій щодо ліквідації спалаху сказу. Зараз Феодосійським міськуправлінням МНС спільно із СЕС та управлінням ветеринарної медицини проводиться моніторинг ситуації.