У Севастополі вилучили велику партію горілки, а у Феодосії - тютюну

Податківці вилучили в одному з складів Севастополя близько 30 тисяч пляшок горілки одного з кримських виробників спиртних напоїв на суму майже 175 тисяч грн.

Як повідомляє прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, встановили, що приватний підприємець здійснював на складі зберігання з метою збуту алкогольної продукції, обклеєної підробленими марками акцизного збору. Згідно висновку експертизи, надані для дослідження акцизні марки не відповідають необхідним вимогам.

Слідчим відділом податкової міліції Криму порушено кримінальну справу за ст. 216 КК України за фактом зберігання з метою реалізації алкогольної продукції з підробленими марками акцизного збору. В даний час проводяться заходи щодо встановлення усіх причетних до даної справи осіб.

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Співробітники податкової міліції на одному з складів Феодосії вилучили більше 190 тисяч пачок тютюнових виробів на суму понад 445 тисяч грн. В ході перевірки встановлений факт здійснення господарських операцій по оптовій торгівлі тютюновими виробами за готівку без використання реєстру розрахункових операцій. Вилучена продукція передана на відповідальне зберігання. Матеріали перевірки будуть передані до суду Феодосії.