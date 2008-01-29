У Керчі відкриють мамограф

31 січня - 12.00. У Керчі відбудеться урочисте відкриття 4-го мамографа фірми «SIMENS», придбаного на засоби, які поступили від SMS-повідомлень акції «Збережемо жінці груди» і добродійних внесків окремих жителів Криму. Учасники заходу мер Керчі – О. Осадчий, міністр охорони здоров`я АРК – С.Доніч, головний лікар КРУ «Клінічний онкологічний диспансер» - Ф. Кисельов, голова Кримського протиракового суспільства «Антінео» - А. Філенко. Збір учасників поїздки: 8.30 у прохідний КРУ «Клінічний онкологічний диспансер» (вул. Беспалова, 49 а). За додатковою інформацією звертатися: (0652) 27-26-24 - Ірина Федоренко.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter