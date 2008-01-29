Севастопольська міськрада вимагає відкликати ”лист трьох”

Севастопольська міська рада вимагає від керівництва країни відкликати „лист трьох” до генсека НАТО про приєднання України до Плану дій щодо членства в Північноатлантичному альянсі.

Як передає кореспондент УНІАН, в ухваленому сьогодні на початку роботи позачергової сесії міськради (на сесії розглядається питання прийняття бюджету міста на 2008 рік) зверненні до Президента, Кабінету міністрів і Верховної Ради України депутати, „висловлюючи волю більшості мешканців Севастополя”, звертаються „з вимогою відкликати заяву про вступ України до НАТО”.

Депутати звертають увагу „посадових осіб, політичних партій і громадських сил” на позаблоковий статус держави, передбачений Декларацією про державний суверенітет України, і вимагають проведення Всеукраїнського референдуму „з питання про ставлення народу України до вступу країни у військово-політичний блок НАТО”.

Міськрада також вимагає від Верховної Ради України „у позачерговому порядку розглянути і ухвалити закон „Про нейтральний і позаблоковий статус України”.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО, перебуваючи у Брюсселі, передав генеральному секретарю НАТО Яапу де Хооп СХЕФФЕРУ лист, підписаного президентом, прем`єр-міністром і головою Верховної Ради України щодо приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ).