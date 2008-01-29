Міськрада Севастополя проти запропонованих Ющенком змін

Севастопольська міська рада вважає, що в запропонованих Президентом законопроектах «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і «Про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» порушуються основні положення Європейської Хартії про місцеве самоврядування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в прийнятому сьогодні на сесії міськради зверненні до Президента України Віктора ЮЩЕНКА і депутатів Верховної Ради України.

«Ці зміни направлені на обмеження прав місцевих органів самоврядування, посилення їх залежності від державних адміністрацій», зазначається у зверненні. Зокрема, аргументують депутати, «законопроектами передбачається припинення дій правових актів місцевих Рад відповідними державними адміністраціями, значно ускладнюється процедура висловлення недовіри головам місцевих адміністрацій, делегування їм повноважень Радами».

Севастопольська міськрада вважає, що запропоновані зміни до законів «порушують основні положення Європейської Хартії про місцеве самоврядування, ратифікованої Україною в установленому порядку, в частині забезпечення свободи дій і самостійності у вирішенні питань управління відповідними територіями органами самоврядування, є втручанням державних органів в сферу їх компетенції».

Депутати вважають «неприпустимим ухвалення змін до вищезгаданих законів без широкого обговорення з представниками органів місцевого самоврядування України, без відповідного висновку європейських структур, що відповідають за дотримання Європейської Хартії про місцеве самоврядування».

Як повідомляв УНІАН, 10 січня 2008 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради України для позачергового розгляду проекти законів «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і «Про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

За словами Президента, проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» має усунути суперечності з іншими законами, зокрема, «Про місцеве самоврядування в Україні» і «Про Кабінет міністрів України». Законопроект уточнює компетенцію МДА, розмежовує функції Президента і уряду при формуванні місцевих адміністрацій, гармонізує їх взаємини з главою держави і Кабінетом міністрів.

У проекті закону «Про місцеве самоврядування» чіткіше, за словами Президента, окреслені права і повноваження територіальних громад, надаються значно ширші можливості впливу на здійснення самоврядування саме на користь людей.