У Севастополі вшанували пам’ять загиблих під Крутами

У Севастополі панахидою, театралізованою тематичною виставою із запалюванням 150 свічок, викладених неподалік пам’ятника Тарасу Шевченку в формі карти України, вшанували пам’ять загиблих під Крутами.

Як передає кореспондент УНІАН, молитву за упокій загиблих 90 років тому 300 студентів у бою з військами генерала Муравйова біля станції Крути, що на Чернігівщині, провели представник УПЦ Київського патріархату ієромонах Макарій і представник Української греко-католицької церкви отець Микола.

Після цього за допомогою танцю і символів трагічну сторінку в історії українського народу передали члени арт-студії „Дарте” під керівництвом Дар’ї СТИЛЕЦЬКОЇ. На завершення заходу, в якому взяли участь близько 100 осіб, були запалені свічки, викладені у вигляді географічних контурів Української держави.

Організаторами вшанування пам’яті стали севастопольські відділення всеукраїнських молодіжних громадських організацій „Батьківщина молода” і „Молодіжний союз „Наша Україна”.