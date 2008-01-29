У Яценюка виникло відчуття дежавю

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК виступає проти будь-яких незаконних проявів, зокрема - самовільних захватів земельних ділянок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Сімферопольському районі Криму на нараді з проблеми самозахватів.

«Я категорично виступаю проти будь-яких незаконних проявів, у тому числі і самозахватів земельних ділянок», - підкреслив голова українського парламенту. За словами А.ЯЦЕНЮКА, таких явищ, як самозахвати, не повинно бути в європейській державі.

Голова ВР України зазначив, що сьогодні в Криму у нього виникло відчуття дежавю - оскільки проблеми в земельній сфері автономії всі ті ж самі. «Я в 2001 році сюди (до Криму – УНІАН) приїхав міністром економіки, і у мене (сьогодні – УНІАН) певне дежавю: за 8 років нічого не змінилося, тільки ситуація гірше стала саме в цьому питанні (земельному – УНІАН), на превеликий жаль, - зазначив голова ВР України. - 8 років пройшло – ті ж самі проблеми: нефінансування облаштування кримськотатарського населення - з одного боку, з іншого боку - невирішення питань щодо земельних ділянок, з третього боку – фактичне протистояння, і з четвертого боку, найстрашніше, що сьогодні відбувається, – ми генеруємо структурні, латентні, міжнаціональні конфлікти».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що його позиція щодо земельних питань базується виключно на Конституції України. «У Конституції чітко передбачено: земля – це власність народу України, пункт другий цієї Конституції – кожен має гарантоване право на землю, але всі рівні в правах», - сказав голова українського парламенту. Тому, підкреслив А.ЯЦЕНЮК, усі політичні домовленості, не підкріплені законодавством, не повинні мати місця в земельному питанні. «Це ж не шарашкіна контора, це державна земля, державний підхід повинен бути», - заявив А.ЯЦЕНЮК.

Він повідомив, що має намір виступити із законодавчою ініціативою до українського парламенту щодо чіткого і зрозумілого законодавчого забезпечення питання облаштування і прав депортованих та визначення їх статусу.