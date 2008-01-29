Яценюк: Україна згортає газифікацію сіл

В Україні практично згортається процедура газифікації сіл й повинне йти заміщення на альтернативні джерела енергії, заявив сьогодні на нараді в Сімферопольському районі Криму голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами українського спікера, сьогодні «газ дорожчає, платежі падають», таким чином, у селах потрібно переходити на альтернативні джерела енергії.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, цього року на газифікацію передбачено 600 млн. грн., але в масштабах країни - «це практично нічого».

«600 мільйонів гривень у бюджеті передбачено на газифікацію, вони у будь-якому випадку підуть. 600 мільйонів для України - це практично нічого, тому можна сьогодні говорити, що згортається процедура газифікації, - зазначив голова ВР України. - Повинне йти заміщення на електричну енергію, на альтернативні джерела енергії, які сьогодні фактично є в Україні».