Севастополь ухвалив бюджет

Севастопольська міська рада ухвалила бюджет міста на 2008 рік у сумі 1 млрд. 177млн.грн.

Як передає кореспондент УНІАН, начальник Головного управління фінансів Севастопольської міської державної адміністрації Ірина НЕСТЕРОВА під час виступу на сесії повідомила, що захищені статті міського бюджету становлять 78,5% (671,3 млн. грн.). За її інформацією, збільшені видатки на вирішення низки питань соціального характеру, зокрема, на 35% збільшена сума на виплати заробітної плати, що забезпечить зростання мінімальної зарплати з 515 до 605 грн. Крім того, на 10,8 млн. грн. збільшені видатки на оплату комунальних послуг з урахуванням очікуваного збільшення тарифів. Як також зазначила вона, на 6 млн. грн. зросла сума на харчування дітей в установах освіти, додаткових 3 млн. грн. планується виділити на придбання медикаментів в установи охорони здоров’я.

100 млн. грн. бюджет отримає як компенсацію втрат міського бюджету у зв’язку з перебуванням на території міста ЧФ РФ (маються на увазі втрати через несплату ним „земельного” податку), і 21 млн. грн. - згідно з міжурядовою угодою про участь РФ в розвитку соціально-економічної сфери міста.

Як зазначив в інтерв’ю журналістам голова Севастопольської міськради Валерій САРАТОВ, після проведених минулого тижня громадських слуханнях щодо бюджету міста на 2008 рік відбулися „дуже серйозні зміни, бюджет збільшився більше, ніж на 100 млн. грн.” причому, як наголосив він, „доходна частина по основних джерелах збільшена на 35 млн. грн.”.

Як повідомляв УНІАН, бюджет 2007 року було ухвалено в сумі 826 млн.грн., а фактично, по витратах наприкінці року він перевищив 1 млрд. грн.