Міськрада Севастополя підтримує Сєверодонецьк-2

Севастопольська міська рада підтримує ідею проведення з’їзду депутатів усіх рівнів у Сєверодонецьку Луганської області.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні сесії 59 депутатів із 60 присутніх (один депутат не голосував) вирішили підтримати внесене на розгляд звернення членів ініціативної групи з проведення ІІ з’їзду депутатів рад усіх рівнів у Сєверодонецьку до депутатів рад усіх рівнів, керівників партій і громадських організацій, громадян України.

Як заявив журналістам голова Севастопольської міської ради, співголова майбутнього з’їзду Валерій САРАТОВ, „з’їзд у Сєверодонецьку, безумовно, буде”, незважаючи на те, що „з січня докладаються зусилля, щоб не надати Льодовий палац спорту”. На думку голови міськради, „тепер, у цій ситуації, з’їзд буде у будь-якому випадку. Нехай на вулиці, а з’їзд будемо проводити”.

Як повідомляв УНІАН, на 23 лютого заплановано проведення в Льодовому палаці спорту Сєверодонецька ІІ з`їзду депутатів усіх рівнів.

25 січня Сєверодонецька міська рада заборонила проведення в Льодовому палаці спорту всіх заходів, окрім спортивних змагань, естрадно-розважальних концертів, релігійних заходів, а також міських заходів, дозволених виконкомом. Керівникам підприємств, установ та організацій, що не знаходяться в комунальній власності, рекомендовано погоджувати проведення суспільно-політичних заходів з міськрадою.

Підготував проект рішення член Партії регіонів Юрій АХТИРСЬКИЙ. Рішення підтримали, зокрема, всі депутати від Партії регіонів, присутні на сесії міськради.