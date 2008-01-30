ВР почне роботу 5 лютого
13:01, 30 січня 2008Крым
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Спікер почув бажання
Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК сподівається, що український парламент зможе почати роботу 5 лютого.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі, відповідаючи на питання, чи вдасться розблоковувати трибуну до відкриття другої сесії парламенту.
А.ЯЦЕНЮК повідомив, що у понеділок він зустрічався зі всіма керівниками фракцій, на п`ятницю є домовленість щодо переговорів з представниками Партії регіонів. «Я почув бажання почати роботу 5-го числа, і має початися робота зі звернення Президента до Верховної Ради України, і, сподіваюся, що ми відкриємо другу сесію Верховної Ради України», - сказав А.ЯЦЕНЮК.
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