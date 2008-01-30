ВР почне роботу 5 лютого

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК сподівається, що український парламент зможе почати роботу 5 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі, відповідаючи на питання, чи вдасться розблоковувати трибуну до відкриття другої сесії парламенту.

А.ЯЦЕНЮК повідомив, що у понеділок він зустрічався зі всіма керівниками фракцій, на п`ятницю є домовленість щодо переговорів з представниками Партії регіонів. «Я почув бажання почати роботу 5-го числа, і має початися робота зі звернення Президента до Верховної Ради України, і, сподіваюся, що ми відкриємо другу сесію Верховної Ради України», - сказав А.ЯЦЕНЮК.