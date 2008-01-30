Україні НАТО поки не світить

Питання вступу України до Північноатлантичного альянсу сьогодні не стоїть на порядку денному, заявив голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК на прес-конференції в Сімферополі.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами голови ВР вступ до НАТО можливий в кращому разі «років через десять». «Питання вступу до НАТО сьогодні не стоїть на порядку денному взагалі. В кращому разі вступ до НАТО здійсниться через років десять», - заявив голова ВР України, відповідаючи на питання журналістів.

Вкотре коментуючи підписання листа до Генсека НАТО про бажання України приєднатися до Плану дій щодо членства в НАТО, А.ЯЦЕНЮК заявив, що він як голова ВР лише відобразив позицію українських парламентаріїв, які в 2002-2003 році більшістю проголосували за те, що необхідно вступати до НАТО. «Які питання! За те, що проголосували, те й є в листі», - заявив А.ЯЦЕНЮК. При цьому, наголосив А.ЯЦЕНЮК, він наполягав на своєму підписі під листом, щоб там було відмічено пункт про необхідність проведення референдуму перед вступом України до НАТО.

Голова ВР також зазначив, що за рівнем співпраці з НАТО треба брати приклад з Росії. «Росія співробітничає з НАТО в рамках 12 комітетів, а Україна лише в рамках 8 комітетів», - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК також повідомив, що давно просив пояснити йому як пересічному громадянину «чим НАТО загрожує Росії». «І тоді я зрозумію, чим НАТО загрожує Україні, тому що, якщо воно загрожує Росії, об`єктивно воно має загрожувати і Україні – оскільки ми не члени НАТО», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

«Україна ніколи не зробить кроків, які йшли б врозріз з російською позицією і тим або іншим чином обмежували права Російської Федерації», - сказав голова ВР, зазначивши при цьому, що потрібно поважати суверенне право кожної країни.