Кримські податківці вилучили «Мерседеси»

Співробітниками податкової міліції Алушти (Крим) спільно з працівниками ДАІ проведена перевірка надання послуг з перевезення пасажирів на маршруті Партеніт – Алушта.

Ввстановлено, що перевезенням пасажирів "не втомлюються займатися і громадяни, що не мають необхідних для цього виду бізнесу дозвільних документів", повідомляє прес-група Управління податкової міліції ДПА в Криму.

Так, за час проведення перевірки, правоохоронці описали і вилучили у двох жителів Партеніта 2 автомобілі «Мерседес» (загальна вартість близько 230 тисяч грн.), на яких вони розвозили пасажирів, не маючи на це законного права.

Вилучені автомобілі знаходяться на штрафному майданчику ДАІ Алушта.

Матеріали будуть передані до суду для ухвалення рішення відповідно до чинного законодавства.