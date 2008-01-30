Кримську митницю ліквідують

Ну якщо точніше - реорганізують

З метою оптимізації діяльності й структури митних органів наказами Держмитслужби затверджені зміни структури митних органів України: з 1 травня 2008 року ліквідовуються Кримська, Західна, Південна, Східна, Центральна регіональні, Магістральна та Приморська митниці. Створено комісії з питань припинення діяльності цих митниць, повіфдомляє прес-служба Держмитслужби. Разом з тим створюються Донецька, Львівська, Кримська, Одеська, Київська обласна та Харківська митниці, підпорядковані Державній митній службі України. Зоною діяльності Кримської митниці визначено Автономну Республіку Крим, за винятком Ленінського району Автономної Республіки Крим, м. Керчі та м. Севастополя й територій, підпорядкованих їхнім міськвиконкомам, місцем розташування - м. Сімферополь.

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