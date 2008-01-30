Міліціонери вилучили тисячу доз ”зілля”

В ході комплексної оперативно-профілактичного відробітку Феодосії співробітниками відділення боротьби з незаконним оборотом наркотиків в будинку у місцевого жителя, 1967 року народження, виявили пакет, в якому знаходилося близько 2,5 кг наркотичної речовини - макової соломи.

Як повідомляє прес-служба міліції Криму, міліціонери вилучили з незаконного обороту наркоділлеров приблизно тисячу доз наркотичного засобу опій, на суму більше 20 тисяч гривень. В даний час проводиться перевірка, з`ясовується походження наркотика і у відношенні затримано вирішується питання про порушення кримінальної справи за зберігання наркотичних засобів в крупних розмірах. Відповідальність, передбачена законом, - від двох до п`яти років позбавлення волі.