У Севастополі від малярії помер чоловік

У Севастополі від малярії помер 50-річний чоловік, який повернувся перед Новим роком із закордонного плавання.

Як повідомляє газета «Слава Севастополя», незважаючи на нездужання, він зволікав з візитом до лікаря. Лікувався, ”збиваючи” температуру жарознижуючими засобами. Коли ”швидка” доставила його в лікарню, лікарі вже були безсилі чим-небудь допомогти. Як стало відомо, хворий прибув зі Сьєрра-Леоне (Африка), де і заразився малярією.

Як повідомила редакції завідувачка відділом паразитології Севастопольської міської СЕС Тетяна КРИВЧЕНКО, до міста регулярно прибувають громадяни (туристи, моряки та інші фахівці) з неблагополучних щодо малярії країн, які можуть стати джерелом захворювання; щорічно реєструються випадки захворювання малярією (привізні). Так, за її словами, в 2007 році до Севастополя було ”завезено” 5 випадків малярії, в січні 2008 року - 1 випадок, який закінчився смертю хворого.