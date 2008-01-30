Грача турбує виконання закону про відповідальність за самозахоплення

Народний депутат України, лідер комуністів Криму Леонід ГРАЧ вимагає надати інформацію про виконання закона, яким передбачено встановлення кримінальної відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки.

Л.ГРАЧ направив відповідні звернення Генеральному прокурору України Олександру МЕДВЕДЬКУ, міністру внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКУ та голові Верховного Суду України Василию ОНОПЕНКУ.

«Розбій в системі земельного законодавства через самовільне зайняття земельних ділянок продовжується. З часом цей вид правопорушення набуває все більшого поширення, причому охоплена цим хибним процесом не тільки Автономна Республіка Крим, але, нажаль, і вся Україна. Згідно внесеного мною до Верховної Ради України законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності», 11 січня 2007 року був прийнятий відповідний Закон України за № 578-V, яким передбачено встановлення кримінальної відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки», - йдеться у звернені Л.ГРАЧА.

Депутат просить Генпрокурора надати відомості щодо кількості подань, пов’язаних з застосуванням вищезазначеного закону, які були направлені Генеральною прокуратурою України до судових органов; главу МВС - надати мені відомості щодо кількості подань, пов’язаних з застосуванням вищезазначеного закону, які були направлені Міністерством внутрішніх справ України до судових органов, а голову Верховного Суду України - надати мені узагальнений аналіз застосування цього закону, а саме: по регіонах України - скільки прийнято судових ухвал, яких по суті і коли.