В Україні буде доступне житло?

Регіони країни беруть участь у пілотному проекті «Доступне житло» в рамках виконання Указу Президента України «Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні і поліпшення забезпечення громадян житлом», що передбачає освоєння бюджетних коштів у розмірі 3,8 млрд. грн. з Державного бюджету України і будівництво житла за змішаною системою фінансування.

Як повідомляє прес-служба Радміну, програма «Доступне житло» орієнтована на громадян з середніми прибутками, які не задіяні в системах комерційного або соціального житла, і не мають можливості вирішити свої житлові проблеми.

Рада міністрів АРК проводить роботу відповідно до плану організації виконання Указу Президента України. Міністерством будівельної політики і архітектури АРК реалізуються підготовчі заходи щодо вирішення питань, що стосуються впровадження системи моніторинга за діяльністю суб`єктів господарювання, діючих в сфері житлового будівництва, проведення аналізу стану виробничих потужностей будівельних організацій, що здійснюють житлове будівництво.

Голова Ради міністрів АРК Віктор ПЛАКІДА 29 січня взяв участь у нараді з питань будівництва в Україні доступного житла, яку провів Президент Віктор ЮЩЕНКО з керівниками регіонів.

На нараді були обговорені першочергові кроки на 2008 рік щодо реалізації Концепції доступного житла.