Позачергові вибори в ВР не за горами?

Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ вважає, що в Україні можливе проведення дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.САРАТОВ заявив на прес-конференції у Севастополі.

За його словами, „сьогодні вже усім зрозуміло, що позачергові вибори не за горами”. “При тому розкладі, в якому сьогодні знову перебуває суспільство, ніякої перспективи знову немає, і знову будуть ці вибори”, - сказав він.

Як додав В.САРАТОВ, його турбує ситуація, що склалася у Верховній Раді України у зв’язку з блокуванням її роботи. Водночас він наголосив, що нинішня коаліція ще рік тому подала подібний приклад.